Gol Terracciano, il Milan la sblocca subito l’amichevole in Australia: assist di Okafor – VIDEO. Le ultimissime sui rossoneri

Inizia col botto l’amichevole tra Perth Glory e Milan! Appena tre minuti dal fischio d’inizio e i rossoneri si portano subito in vantaggio, grazie a una potente conclusione di Filippo Terracciano. L’esterno, schierato da Massimiliano Allegri, ha sbloccato il risultato su un assist al bacio di Noah Okafor, che si conferma un elemento prezioso non solo in fase realizzativa, ma anche come fornitore di palloni invitanti.

Il gol di Terracciano, arrivato così presto, è un segnale forte delle intenzioni del Milan: approcciare la partita con la massima concentrazione e determinazione, nonostante si tratti solo di un’amichevole. Questa rete istantanea non solo ha infiammato gli animi dei tifosi presenti a Perth, ma ha anche dato una spinta immediata alla squadra, permettendole di giocare con maggiore serenità e di gestire il ritmo della gara.

Terracciano | Perth Glory 0-1 Milanpic.twitter.com/3zWNYLn6Ca — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 31, 2025

L’azione che ha portato all’1-0 è stata fluida e incisiva, dimostrando che i meccanismi provati in allenamento stanno già iniziando a dare i loro frutti. Okafor, con la sua visione di gioco e la capacità di servire il compagno smarcato, ha evidenziato ancora una volta il suo valore aggiunto. La conclusione potente di Terracciano, poi, ha lasciato senza scampo il portiere del Perth Glory, testimoniando la sua abilità nel finalizzare l’azione quando si presenta l’occasione.

Con il Milan in vantaggio per 1-0 e ancora ben 85 minuti da giocare, la partita si preannuncia ricca di spunti e ulteriori emozioni. Allegri avrà l’opportunità di osservare come la squadra gestirà il vantaggio e come reagirà il Perth Glory. Questo inizio promettente è di buon auspicio per il resto del match e per la preparazione estiva del Milan, che sembra voler partire con il piede giusto in vista degli impegni futuri.