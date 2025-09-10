Gol Santiago Gimenez: l'attaccante del Milan decisivo nella notte col Messico! E Pulisic... - VIDEO

Gol Santiago Gimenez: il centravanti del Milan decisivo nella notte col Messico. Assist per l’altro rossonero Pulisic

Nel cuore della notte italiana, il calcio internazionale ha acceso i riflettori su due amichevoli di spicco che hanno visto protagoniste le Nazionali ospitanti del Mondiale 2026, Messico e Stati Uniti, impegnate in un confronto diretto con due giganti del calcio asiatico, Corea del Sud e Giappone. Un doppio appuntamento che ha messo in mostra i talenti del Milan, con El Bebote Santiago Gimenez e Christian Pulisic che hanno confermato il loro status di giocatori decisivi.

La notte calcistica ha visto il Messico di Santiago Gimenez sfidare la Corea del Sud a Nashville. Una gara ricca di emozioni e colpi di scena, terminata con un avvincente 2-2. I messicani erano passati in vantaggio nel primo tempo con Jimenez, ma la ripresa ha visto una reazione coreana fulminea: in soli dieci minuti, Son e Oh hanno ribaltato il punteggio, portando gli asiatici in un insperato vantaggio. La svolta per il Messico è arrivata al minuto 62 con l’ingresso in campo di Santiago Gimenez. Il giovane attaccante, noto per il suo fiuto del gol, non ha deluso le aspettative: al 94° minuto, con la gara ormai agli sgoccioli, ha raccolto un pallone al limite dell’area e ha lasciato partire un tiro potente e preciso che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali, siglando il pareggio e salvando il Messico da una sconfitta amara. Una rete che non solo ha sancito l’importanza di Gimenez per la sua Nazionale, ma ha anche fatto sognare i tifosi del Milan, che vedono in lui un potenziale crack per il futuro.

🤯🇲🇽 POR DIOS EL GOLAZO DE SANTIAGO GIMENEZ PARA EMPATARLO AL 90’! 🔥



pic.twitter.com/nku5cC2Tax — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 10, 2025

Parallelamente, a Columbus, gli Stati Uniti hanno affrontato il Giappone in un’altra amichevole di alto profilo. Una partita che ha visto la vittoria degli americani per 2-0, con un protagonista d’eccezione: Christian Pulisic. Il numero 11 rossonero, schierato titolare, ha giocato una partita di grande sostanza, dimostrando ancora una volta la sua capacità di fare la differenza. Dopo il gol del vantaggio di Zendejas, è stato proprio Pulisic a confezionare l’assist per il raddoppio. Al 65° minuto, con una giocata di classe, ha servito un pallone d’oro a Balogun, che non ha avuto difficoltà a insaccare il 2-0 finale. Un’azione che ha evidenziato la sua visione di gioco e la sua abilità nel creare occasioni da gol. Pulisic è stato sostituito subito dopo, lasciando il campo tra gli applausi.

Queste due amichevoli non sono state solo un banco di prova per le Nazionali, ma hanno anche fornito preziose indicazioni per il Milan. Il nuovo direttore sportivo Tare e il neo-allenatore Allegri possono sorridere: i loro giocatori sono in forma smagliante e pronti per la stagione. Gimenez e Pulisic hanno dimostrato di essere due elementi determinanti e il loro stato di grazia è un’ottima notizia per i tifosi rossoneri, che si aspettano grandi cose da loro.