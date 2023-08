Salernitana Udinese: a segno due ex obiettivi del Milan- VIDEO

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato ci sono stati Samardzic e Dia. I due oggi protagonisti in Salernitana Udinese

Due ex obiettivi di mercato del Milan protagonisti. Sia Samardzic, vicinissimo all’Inter e accostato ai rossoneri ma poi rimasto per ora ad Udine, sia Dia anche lui cercato dal club rossonero, decisivi in Udinese Salernitana.

Prima è arrivato il gol del centrocampista al quale ha risposto poco dopo quello dell’attaccante per il pareggio.