Gol Ricci, prosegue la festa del Milan: super gol per il nuovo acquisto – VIDEO. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

L’amichevole tra Perth Glory e Milan continua a essere un monologo rossonero, con la squadra di Allegri che sta letteralmente dominando il campo. Il secondo tempo era iniziato subito con il botto: Rafael Leao, appena entrato, aveva impiegato pochissimi istanti per trovare il gol del 6-0 su assist di Liberali, dimostrando immediatamente la sua classe. Ma la goleada milanista non si è fermata qui.

Al 56′ minuto, un altro nome importante si è aggiunto al tabellino dei marcatori: Samuele Ricci. Il centrocampista, che non aveva trovato spazio nel primo tempo, ha siglato il settimo gol per il Milan con una conclusione potente e precisa da fuori area. Un tiro che non ha lasciato scampo al portiere del Perth Glory, a testimonianza della qualità e della profondità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Samuele Ricci sent a missle !pic.twitter.com/Ta31XodmSh — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 31, 2025

Il gol di Ricci è significativo, non solo per il punteggio che ora recita un clamoroso 0-7, ma anche perché evidenzia la volontà dei giocatori di mettersi in mostra e di sfruttare ogni minuto concesso dal mister. Ricci, con la sua visione di gioco e la sua capacità di calciare dalla distanza, ha dimostrato di essere un’opzione valida per il centrocampo rossonero, aggiungendo un’ulteriore freccia all’arco di Allegri.

Con ancora mezz’ora da giocare, il Milan non accenna a diminuire l’intensità. La squadra sta dimostrando una condizione fisica invidiabile e un’ottima intesa tra i reparti, elementi fondamentali in questa fase di preparazione. Il Perth Glory, dal canto suo, sta vivendo una serata da dimenticare, travolto dalla superiorità tecnica e tattica dei rossoneri. Una vittoria così netta è un’ottima iniezione di fiducia per il Milan, che continua a mostrare progressi incoraggianti in vista degli impegni della prossima stagione.