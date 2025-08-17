Gol Pulisic: i rossoneri raddoppiano con una rete dell’americano su assist di Santiago Gimenez – VIDEO

Gol Pulisic: la squadra di Allegri ha raddoppiato ad inizio secondo tempo con una rete dell’americano su assist di Santiago Gimenez

Un Milan solido e determinato si aggiudica i tre punti contro il Bari, imponendosi per 2-0 in una partita che ha visto Christian Pulisic grande protagonista. Il numero 11 rossonero, dopo aver colpito una traversa nel primo tempo che aveva fatto tremare San Siro, ha trovato la via del gol nei primi minuti della ripresa, spezzando definitivamente gli equilibri e raddoppiando il vantaggio milanista. Una rete che non solo ha messo in cassaforte il risultato, ma ha anche confermato l’ottimo stato di forma dell’attaccante statunitense.

La marcatura di Pulisic è stata il frutto di un’azione corale pregevole, nata da un recupero palla fondamentale a centrocampo, segno di un Milan attento e aggressivo fin dalle prime battute del secondo tempo. Servito splendidamente in profondità, Pulisic ha condotto palla con la sua velocità e la sua tecnica inconfondibile, arrivando al limite dell’area avversaria. Qui, con una visione di gioco notevole, ha allargato il gioco per un Santi in sovrapposizione perfetta sulla fascia. Il calciatore messicano, a sua volta, ha dimostrato prontezza e precisione nel rimettere il pallone al centro dell’area, trovando nuovamente Pulisic.

Pulisic | 🇮🇹 Milan 2-0 Bari Assist by Santiago Gimenezpic.twitter.com/qS9xIDlE4q — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 17, 2025

Il controllo di palla di Chris Pulisic è stato impeccabile, permettendogli di stoppare la sfera e, con una girata rapida e potente, di fulminare il portiere avversario, lasciandolo senza scampo. Un gol da manuale del calcio, che ha infiammato i tifosi rossoneri e consolidato il risultato sul 2-0 al minuto 48. Questa rete ha non solo rafforzato il morale della squadra, ma ha anche evidenziato la sinergia crescente tra i giocatori del Milan, un aspetto che sicuramente farà piacere al nuovo allenatore Massimiliano Allegri e al nuovo direttore sportivo Igli Tare.

L’arrivo di Allegri in panchina ha portato una ventata di nuove idee e una rinnovata disciplina tattica, elementi che stanno già dando i loro frutti sul campo. La capacità della squadra di recuperare palla in zone nevralgiche del campo e di ripartire con azioni veloci e coordinate è un chiaro segnale del lavoro svolto dal tecnico. Allo stesso modo, la presenza di Tare come DS garantisce una visione strategica a lungo termine per il mercato e la costruzione della rosa, elementi fondamentali per il futuro del club.

La prestazione di Pulisic non è solo un inno al suo talento individuale, ma anche la dimostrazione di quanto sia diventato un punto fermo nello scacchiere rossonero. La sua capacità di incidere sulle partite, sia con gol che con assist, lo rende un giocatore chiave per le ambizioni del Milan in questa stagione. Il doppio vantaggio conquistato nei primi minuti della ripresa ha permesso alla squadra di gestire il resto del match con maggiore serenità, nonostante la pressione del Bari che ha cercato invano di riaprire i giochi.

Questo risultato è di fondamentale importanza per il Milan in ottica campionato, rafforzando la sua posizione in classifica e mandando un messaggio chiaro alle dirette concorrenti. La squadra ha mostrato non solo qualità tecniche, ma anche una grande determinazione e una compattezza che saranno cruciali per affrontare le prossime sfide. L’entusiasmo a Milanello è palpabile, con i tifosi che già sognano grandi traguardi sotto la guida di Allegri e la supervisione di Tare.