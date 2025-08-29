Gol Pulisic, prima firma stagionale in campionato per l’americano! Vittoria in cassaforte – VIDEO. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha messo in cassaforte la sua prima vittoria stagionale. All’86° minuto, il subentrato Christian Pulisic ha trovato il gol del 2-0, sfruttando una disattenzione difensiva del Lecce e chiudendo di fatto la partita. Una rete che non solo consolida il vantaggio, ma che rappresenta un segnale forte e chiaro della profondità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il gol è arrivato in un momento cruciale, quando il Lecce, spinto dalla necessità di trovare un pareggio, si era sbilanciato in avanti. Un errore di posizionamento nella retroguardia salentina è stato punito con cinismo dall’attaccante americano. Pulisic, entrato in campo da poco, ha mantenuto la lucidità e la freschezza necessarie per capitalizzare l’occasione, trovando il secondo gol rossonero che spegne ogni speranza di rimonta per gli avversari.

Pulisic | 🇮🇹 Lecce 0-1 Milanpic.twitter.com/BNeLnLueY1 — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 29, 2025

La rete di Pulisic ha un peso specifico notevole. Dopo la lunga attesa per il primo gol di Loftus-Cheek e la frustrazione per i due gol annullati in precedenza a Gabbia e Giménez, il raddoppio è un’ulteriore boccata d’ossigeno. Permette al Milan di respirare e di gestire gli ultimi minuti di gara con serenità, sapendo che i tre punti sono ormai al sicuro. È una vittoria meritata, frutto di una prestazione di carattere che ha permesso alla squadra di superare le difficoltà e di riscattare la sconfitta dell’esordio.

Il risultato di 2-0 non è solo una vittoria, ma una risposta forte e convincente alla delusione della prima giornata. Il Milan ha mostrato di sapersi rialzare e di avere gli uomini giusti, anche dalla panchina, per risolvere situazioni complesse. Con i gol di Loftus-Cheek e Pulisic, il Milan può guardare avanti con più fiducia, sapendo di aver ritrovato la strada per la “normalità” auspicata dal suo direttore sportivo, Igli Tare.