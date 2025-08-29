News
Gol Pulisic, prima firma stagionale in campionato per l’americano! Vittoria in cassaforte – VIDEO
Il Milan ha messo in cassaforte la sua prima vittoria stagionale. All’86° minuto, il subentrato Christian Pulisic ha trovato il gol del 2-0, sfruttando una disattenzione difensiva del Lecce e chiudendo di fatto la partita. Una rete che non solo consolida il vantaggio, ma che rappresenta un segnale forte e chiaro della profondità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.
Il gol è arrivato in un momento cruciale, quando il Lecce, spinto dalla necessità di trovare un pareggio, si era sbilanciato in avanti. Un errore di posizionamento nella retroguardia salentina è stato punito con cinismo dall’attaccante americano. Pulisic, entrato in campo da poco, ha mantenuto la lucidità e la freschezza necessarie per capitalizzare l’occasione, trovando il secondo gol rossonero che spegne ogni speranza di rimonta per gli avversari.
La rete di Pulisic ha un peso specifico notevole. Dopo la lunga attesa per il primo gol di Loftus-Cheek e la frustrazione per i due gol annullati in precedenza a Gabbia e Giménez, il raddoppio è un’ulteriore boccata d’ossigeno. Permette al Milan di respirare e di gestire gli ultimi minuti di gara con serenità, sapendo che i tre punti sono ormai al sicuro. È una vittoria meritata, frutto di una prestazione di carattere che ha permesso alla squadra di superare le difficoltà e di riscattare la sconfitta dell’esordio.
Il risultato di 2-0 non è solo una vittoria, ma una risposta forte e convincente alla delusione della prima giornata. Il Milan ha mostrato di sapersi rialzare e di avere gli uomini giusti, anche dalla panchina, per risolvere situazioni complesse. Con i gol di Loftus-Cheek e Pulisic, il Milan può guardare avanti con più fiducia, sapendo di aver ritrovato la strada per la “normalità” auspicata dal suo direttore sportivo, Igli Tare.