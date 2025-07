Gol Okafor, raddoppio del Milan contro il Perth Glory: l’assist di Jimenez è da applausi – VIDEO. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta mettendo in mostra un avvio di partita scintillante nell’amichevole contro il Perth Glory, dimostrando subito la propria superiorità. Dopo appena tre minuti dal fischio d’inizio, i rossoneri si erano già portati in vantaggio grazie alla potente conclusione di Filippo Terracciano, bravo a capitalizzare un assist preciso di Noah Okafor. Un inizio fulminante che aveva immediatamente indirizzato il match.

E la sinfonia rossonera non si è fermata qui. Al minuto 23, è stato proprio Okafor a iscriversi a referto, siglando il raddoppio e portando il risultato sul 2-0 per il Milan. Il gol è frutto di un’azione da manuale, impreziosita da un super assist al termine di uno slalom da parte di Alex Jimenez. Il giovane spagnolo, con una progressione palla al piede e una capacità di dribbling notevoli, ha seminato il panico nella difesa australiana, servendo poi ad Okafor un pallone che l’attaccante non ha dovuto far altro che spingere in rete.

Noah Okafor | Perth Glory 0-2 Milan



Questa seconda rete conferma la vena realizzativa e la brillantezza di Okafor, protagonista in entrambe le azioni da gol finora. Ma è anche una chiara dimostrazione della qualità dei giovani talenti a disposizione di Massimiliano Allegri, con Jimenez che ha illuminato il gioco con la sua iniziativa personale. Il Milan sta interpretando l’amichevole con grande serietà e determinazione, mostrando un’intesa già significativa tra i reparti e una spiccata propensione offensiva.

Il doppio vantaggio, maturato nel primo quarto di gara, permette al Milan di gestire la partita con maggiore tranquillità, offrendo ad Allegri l’opportunità di valutare a fondo le prestazioni individuali e i meccanismi di squadra. Il Perth Glory, dal canto suo, si trova ora in una posizione difficile, chiamato a reagire a un inizio di gara travolgente da parte dei rossoneri.