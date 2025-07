Gol Okafor, il centroavanti del Milan realizza la sua personale doppietta: i rossoneri stanno dilagando – VIDEO. ULTIMISSIME

L’amichevole tra Perth Glory e Milan sta prendendo una piega nettamente a favore dei rossoneri, che dopo soli 25 minuti di gioco si trovano già avanti per 3-0, con Noah Okafor grande protagonista. Il match era iniziato con un lampo: al 3′ minuto, Filippo Terracciano aveva già portato in vantaggio il Milan, capitalizzando un assist preciso proprio di Okafor. Un avvio fulminante che aveva subito messo in chiaro le intenzioni della squadra di Allegri.

Okafor | Perth Glory 0-3 Milan



Back to back goals from Noah Okaforpic.twitter.com/4ozoBlE02W — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 31, 2025

Ma il vero show di Okafor è iniziato poco dopo. Al 23′ minuto, l’attaccante svizzero ha raddoppiato le marcature, finalizzando un’azione spettacolare. Il merito, in gran parte, è da attribuire a Jimenez, che con uno slalom ubriacante ha seminato il panico nella difesa avversaria, servendo poi un “super assist” al compagno. Okafor non ha sbagliato, portando il risultato sul 2-0 e dimostrando la sua prontezza sotto porta e la sua intesa con i compagni di reparto.

E come se non bastasse, nemmeno due minuti dopo, al 25′ minuto, ancora Noah Okafor ha messo a segno la sua doppietta personale e il terzo gol per il Milan. Questa volta, è stata una rete di rapina, un classico gol da attaccante puro: un tap-in da mezzo metro, con la “punta”, a dimostrazione del suo istinto e della sua capacità di trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto.

Il 3-0 a meno di mezz’ora dal fischio d’inizio è un risultato roboante che testimonia la superiorità del Milan in questa fase del match. Okafor, con due gol e un assist, si sta rivelando il giocatore più incisivo in campo, sfruttando al meglio le opportunità create dai compagni e mostrando una condizione fisica e mentale già invidiabile. Per il Perth Glory, un inizio di partita da incubo, mentre il Milan può gestire con tranquillità il resto dell’incontro, forte di un vantaggio cospicuo e di un attaccante in stato di grazia.