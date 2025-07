Gol Okafor, il Milan cala il tris! Altro contropiede letale concluso con una conclusione bellissima – VIDEO. Le ultimissime

Il Milan dilaga a Hong Kong! Con un altro contropiede fulmineo, i rossoneri si portano sull’1-3 contro il Liverpool, dimostrando una brillantezza offensiva notevole in questa amichevole estiva. La rete, arrivata al minuto 59, porta la firma di Noah Okafor, con un assist al bacio di Alexis Saelemaekers.

L’azione si sviluppa sulla corsia destra, dove Alexis Saelemaekers riceve palla e parte indisturbato. La sua progressione è rapida e decisa, mettendo in difficoltà la retroguardia del Liverpool, sorpresa dalla velocità dell’esterno belga. Saelemaekers, arrivato al limite dell’area, alza la testa e serve un pallone perfetto al centro per l’accorrente Noah Okafor.

Noah Okafor | Liverpool 1-3 Milan



Noah Okafor makes 1-3 !!pic.twitter.com/3HSi1VzdMF — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 26, 2025

L’attaccante svizzero, con una primissima intenzione e una freddezza da veterano, calcia di destro. La sua conclusione è angolatissima, un tiro a fil di palo che non lascia scampo ad Alisson, il portiere dei Reds. La palla si insacca in rete, portando il Milan sul doppio vantaggio e scatenando l’entusiasmo tra i tifosi.

Questo terzo gol è la dimostrazione di un Milan in grande spolvero, capace di sfruttare ogni ripartenza con efficacia e precisione. La velocità e la capacità di finalizzazione stanno emergendo come punti di forza della squadra in questa tournée asiatica. Okafor, in particolare, sta mostrando un ottimo feeling con il gol e una grande reattività negli ultimi metri, confermando le aspettative riposte su di lui.

La partita si sta trasformando in un vero e proprio spettacolo, con il Milan che sta mettendo in mostra un calcio dinamico e propositivo. La facilità con cui i rossoneri stanno trovando la via del gol in contropiede è un segnale incoraggiante per Max Allegri in vista dell’inizio della stagione.