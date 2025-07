Gol Okafor, il calciatore svizzero firma la doppietta personale: errore clamoroso del Liverpool – VIDEO. Le ultimissime notizie

Finale rocambolesco e ancora una rete per il Milan ad Hong Kong! Al 94° minuto, proprio in chiusura di partita, i rossoneri calano il poker sul Liverpool portando il risultato finale sul 2-4. Il gol che suggella la vittoria arriva in maniera inaspettata, frutto di un clamoroso errore.

Il protagonista di questo episodio è Mamardashvili, portiere del Liverpool, autore di un pasticcio da mani nei capelli. Un’incertezza, forse dovuta a un momento di distrazione o a una cattiva gestione del pallone, che ha spalancato la porta al Milan. Un errore tecnico che si è rivelato decisivo nel computo totale del match.

🚨 GOAL | Liverpool 2-4 AC Milan | Noah Okafor



NOAH OKAFOR MAKES IT FOUR FOR AC MILAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/ejEvOzGoAz — Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 26, 2025

A sfruttare al meglio l’occasione è stato ancora una volta Noah Okafor. L’attaccante svizzero si è trovato il pallone tra i piedi e, con lucidità, non ha esitato a depositarlo a porta sguarnita. Per lui è la doppietta personale in questa amichevole, a conferma di un ottimo stato di forma e di un fiuto per il gol già evidente.

Questa rete in extremis non solo arrotonda il punteggio, ma sottolinea la capacità del Milan di rimanere concentrato fino all’ultimo secondo, approfittando di ogni sbavatura avversaria. Per il Liverpool, invece, il gol subito nel finale è una piccola macchia su una partita che, nonostante la sconfitta, ha comunque offerto spunti interessanti.

La vittoria per 4-2 è un ottimo risultato per il Milan in questa tournée, che conclude il match con una prestazione convincente sul piano offensivo. I quattro gol segnati, frutto di diverse giocate e ora anche di un errore avversario, danno fiducia al reparto avanzato e mostrano le tante soluzioni a disposizione di Max Allegri. Un finale divertente per un’amichevole che non ha deluso le attese.