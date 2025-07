Gol Musah, il Milan cala il gol numero otto! Il video del gol dello statunitense. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

La ripresa dell’amichevole tra Perth Glory e Milan è diventata un’autentica festa del gol, con i rossoneri che hanno continuato a dilagare portando il risultato sul clamoroso 0-8. Un inizio di secondo tempo travolgente, segnato dall’ingresso in campo di Rafael Leao, che non ha perso tempo a lasciare il suo segno. Il fuoriclasse portoghese ha impiegato pochi istanti per segnare il sesto gol del Milan, dimostrando la sua classe su assist del giovane Liberali.

Ma la goleada non si è fermata qui. Al 56′ minuto, un altro protagonista è salito in cattedra: Samuele Ricci. Il centrocampista ha trovato la via della rete con un tiro potente e preciso da fuori area, una conclusione che ha lasciato di sasso il portiere avversario. Il gol di Ricci testimonia la profondità e la qualità della rosa milanista, con un centrocampo capace non solo di dettare i ritmi, ma anche di rendersi pericoloso in zona gol.

E la pioggia di reti non è finita. Al 75′ minuto, è stato il turno di Yunus Musah di iscriversi al tabellino dei marcatori. Il gol dell’americano ha sigillato il risultato sull’8-0, coronando una prestazione dominante da parte di tutta la squadra. Anche in questo caso, la rete è stata il frutto di un’ottima azione collettiva, con Musah che ha saputo finalizzare con freddezza.

Il risultato finale, 8-0, parla da sé. Il Milan ha mostrato una superiorità schiacciante in ogni reparto, dominando in lungo e in largo. La capacità di segnare subito all’inizio del secondo tempo con Leao e di continuare a segnare con giocatori come Ricci e Musah evidenzia la profondità della rosa e la mentalità vincente impressa da Allegri. Un’ottima iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni della preparazione estiva.