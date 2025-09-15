Gol Modric, il croato entra nella leggenda rossonera! La classifica non mente, dato incredibile per l’ex Real Madrid

Gol Modric, il centrocampista croato entra nella storia con la rete decisiva segnata al Bologna di Vincenzo Italiano: il dato non mente

Semplicemente eterno: il titolo che meglio si addice a Luka Modric dopo l’impresa compiuta a San Siro. A 40 anni e 5 giorni, il campione croato ha deciso la sfida tra Milan e Bologna, segnando il gol della vittoria che ha regalato ai rossoneri i primi tre punti casalinghi in questa stagione. Una rete storica che lo ha fatto entrare di diritto nel libro dei record della Serie A.

Il Tocco da Campione di Modric e la Scelta di Tare e Allegri

È stata una partita intensa, ma al 61° minuto la magia di Modric ha fatto la differenza. Su un preciso assist di Alexis Saelemaekers, il centrocampista ha dimostrato tutta la sua classe con un piatto destro chirurgico, infilando il pallone in rete e portando la squadra di Massimiliano Allegri a quota sei punti in classifica. Un gol che non è solo importante per il risultato, ma che simboleggia la straordinaria longevità di un fuoriclasse. L’investimento voluto dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, e supportato da Allegri, si sta già rivelando una mossa vincente. La loro fiducia nel veterano è stata ripagata con una prestazione da leader indiscusso.

Un Record da Leggenda: Modric Supera Liedholm

Con questa rete, Luka Modric è diventato ufficialmente il centrocampista più anziano a segnare nella storia della Serie A. Come riportato dai dati Opta, il fuoriclasse croato ha superato il precedente primato, che resisteva da oltre 60 anni, detenuto da un’altra leggenda del Milan, il compianto Nils Liedholm. Lo svedese aveva segnato il suo ultimo gol a 38 anni e 169 giorni, il 26 marzo 1961, in un derby contro l’Inter. L’impresa di Modric sottolinea quanto sia eccezionale la sua carriera, basata su un professionismo e una dedizione al gioco che lo rendono un esempio per tutti, giovani e meno giovani.

La Partita Perfetta e le Parole da Leader

Oltre al gol, la prestazione complessiva di Modric è stata straordinaria. Ha dettato i tempi del gioco per tutti i 90 minuti, mostrando una lucidità e una visione che pochi altri giocatori al mondo possiedono. Dopo aver già fornito il suo primo assist stagionale nella partita contro il Lecce (per il gol di Loftus-Cheek), il croato ha trovato finalmente la sua prima rete in maglia rossonera. Un regalo di compleanno leggermente posticipato, essendo arrivato a cinque giorni dal suo 40° compleanno, ma che ha sicuramente un valore inestimabile. Nel dopopartita, ai microfoni di Dazn, Modric ha scherzato con grande ironia sulla sua età: “Spero che non mi ricordiate dell’età la prossima volta… Scherzo. L’assist di Alexis è stato molto bello. Abbiamo lottato da squadra, partita dopo partita faremo sempre meglio conoscendoci meglio e con il ritorno di alcuni giocatori”.

In sintesi, la notte di San Siro è stata la consacrazione di un fuoriclasse senza tempo. La sua classe, il suo impegno e la sua passione per il calcio continuano a brillare, regalando emozioni e successi a una squadra e a una tifoseria che lo hanno accolto a braccia aperte. La scelta di Tare e Allegri di puntare su un campione come lui si è rivelata una mossa geniale, dimostrando che la qualità non ha età e che l’esperienza può essere l’arma vincente per raggiungere grandi traguardi.