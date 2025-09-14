Gol Modric, il Milan trova il vantaggio con il mago croato: prima gioia in rossonero – VIDEO. Le ultimissime notizie sui rossoneri

San Siro esplode di gioia. Al minuto numero 61, il Milan passa in vantaggio contro il Bologna con un gol di Luka Modric. Il centrocampista croato, con una classe e una precisione chirurgica, ha sbloccato un match che si stava facendo sempre più complicato, regalando ai rossoneri il gol dell’1-0.

https://twitter.com/GoalsXtra/status/1967319759491657961

L’azione è stata avviata da Alexis Saelemaekers, che ha servito un assist perfetto a Modric. Il belga, con un tocco preciso, ha messo il pallone sui piedi del compagno, che non ha esitato. Con il suo caratteristico tocco, Modric ha calciato di piatto, una conclusione potente e angolata che non ha lasciato scampo al portiere avversario, Skorupski. Il tiro è stato eseguito con una tale maestria che il portiere del Bologna, pur essendosi allungato, non ha potuto fare altro che vederlo insaccarsi in rete.

Il gol di Modric è una vera e propria gemma, un momento di pura qualità tecnica che ha premiato la perseveranza e il gioco offensivo del Milan. Il centrocampista croato, con questa rete, ha dimostrato ancora una volta il suo valore inestimabile per la squadra, non solo nella costruzione del gioco, ma anche nella finalizzazione. Il suo apporto è fondamentale per il Milan di Allegri, che con questo gol ha trovato la chiave per scardinare la difesa del Bologna.

Il vantaggio rossonero è un segnale importante per la squadra, che ora può giocare con maggiore serenità e fiducia. Il gol ha dato una sferzata di energia all’intero stadio e ha confermato che il Milan ha le qualità per superare le difficoltà e imporsi anche in partite molto equilibrate. Il Bologna, dal canto suo, si trova ora in una situazione di svantaggio e dovrà rincorrere, cercando di trovare il modo per reagire e pareggiare i conti. Il match è ancora lungo e tutto può succedere, ma il Milan ha la partita in mano.