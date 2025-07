Gol Loftus Cheek, il Milan passa di nuovo in vantaggio! Super azione di Leao e finalizzazione perfetta – VIDEO. Ultimissime

Ancora un grandissimo gol per il Milan a Hong Kong! Al minuto 51, i rossoneri si portano in vantaggio per 1-2 sul Liverpool grazie a una giocata da manuale che ha visto protagonisti due dei suoi uomini più in forma: Rafael Leao e Ruben Loftus-Cheek.

L’azione, un vero gioiello di rapidità e precisione, nasce da un recupero difensivo esemplare che innesca immediatamente la transizione offensiva. La palla arriva sui piedi di Leao, che scatta sulla fascia sinistra, servito perfettamente in verticale. Il portoghese è semplicemente imprendibile, con la sua accelerazione e il suo dribbling che lo rendono un incubo per la difesa avversaria.

Ruben Loftus-Cheek | Liverpool 1-2 Milan



AC Milan gets the lead again. Leao assist !pic.twitter.com/9oTVHfru5Q — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 26, 2025

Una volta entrato in area di rigore, invece di cercare la conclusione personale, Leao dimostra tutta la sua visione di gioco e altruismo. Serve un assist impeccabile a Loftus-Cheek, posizionato al centro dell’area. Il centrocampista inglese, con un gioco di gambe velocissimo, si libera con eleganza del difensore che lo marcava, creando lo spazio necessario per la conclusione. Il tiro è potente e preciso, e buca la porta difesa da Woodman, che nulla può fare per evitare l’1-2 rossonero.

Questo gol non è solo un raddoppio, ma la conferma di un Milan in crescita e di una intesa sempre più affinata tra i suoi interpreti chiave. La combinazione tra la velocità e la creatività di Leao e l’abilità nell’inserimento e nella finalizzazione di Loftus-Cheek sta dando frutti importanti in questa fase della pre-season. La partita si sta rivelando un test estremamente significativo, con entrambe le squadre che stanno mettendo in mostra qualità e determinazione.