Gol Loftus-Cheek, gol di testa sulla pennellata di Modric! Il video della rete del vantaggio. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Finalmente, dopo una lunga attesa e due gol annullati, il Milan ha trovato la via della rete. Al 66° minuto, la squadra di Massimiliano Allegri ha sbloccato il risultato, portandosi in vantaggio per 1-0 contro il Lecce. La rete che ha rotto l’incantesimo della sfortuna è stata firmata da Ruben Loftus-Cheek.

Il gol è arrivato da un calcio di punizione battuto magistralmente da Luka Modrić. Il suo cross perfetto ha pescato il centrocampista inglese, che con un preciso colpo di testa ha insidiato la porta avversaria, non lasciando scampo al portiere. Una rete di fondamentale importanza, che non solo sblocca il risultato, ma scaccia via i fantasmi che sembravano perseguitare la squadra rossonera dopo i gol annullati a Gabbia e Giménez.

Il sollievo in panchina e in campo è stato palpabile. Dopo la frustrazione per le decisioni arbitrali che avevano vanificato ben due esultanze, il Milan ha continuato a spingere con determinazione, dimostrando carattere e resilienza. La rete di Loftus-Cheek è il giusto premio per una squadra che ha cercato con insistenza il gol, superando le difficoltà psicologiche e le pressioni di una partita che si era fatta via via più complessa.

Il gol non è solo un vantaggio nel punteggio, ma rappresenta una vera e propria svolta. Con la rete dell’1-0, il Milan può ora gestire la partita con maggiore serenità e cercare di chiudere il match. La pressione passa interamente sul Lecce, che ora deve necessariamente spingersi in avanti per cercare il pareggio. La rete di Loftus-Cheek potrebbe essere l’inizio di una svolta per il Milan, mettendo finalmente alle spalle le delusioni della prima giornata e ripartendo con una vittoria.