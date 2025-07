Condividi via email

Gol Leao, il Milan cala il sesto gol: subito in rete appena entrato in campo – VIDEO. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La ripresa dell’amichevole tra Perth Glory e Milan è iniziata esattamente come si era concluso il primo tempo: con un gol rossonero. Appena il fischio d’inizio della seconda frazione, il Milan ha subito trovato la via della rete, portando il risultato sul clamoroso 0-6. Il marcatore è stato un nome pesantissimo entrato proprio nell’intervallo: Rafael Leao.

Rafael Leao makes it six for AC Milanpic.twitter.com/WFKMHEdyTx — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 31, 2025

Il fuoriclasse portoghese ha impiegato pochissimi istanti per lasciare il suo segno sul match, dimostrando immediatamente la sua classe e il suo strapotere fisico. Il gol è arrivato su un pregevole assist del giovane Liberali, a conferma della profondità e della qualità della rosa milanista, anche tra i ranghi meno esperti. Questa rete non fa altro che consolidare il dominio assoluto dei rossoneri sul campo del Perth Glory.

Leao, come ci si aspetta da un giocatore del suo calibro, ha voluto subito partecipare alla festa del gol, approfittando dell’occasione per mettere minuti nelle gambe e per ritrovare il feeling con il gol. L’assist di Liberali, un altro dei giovani talenti su cui il Milan sta puntando, sottolinea la grande intesa che si sta creando tra i giocatori, vecchi e nuovi.

Questo sesto gol è la ciliegina sulla torta di una partita fin qui a senso unico. Il Milan ha dimostrato una superiorità schiacciante, sia in fase offensiva che nella gestione del gioco. La capacità di segnare subito all’inizio del secondo tempo, con un giocatore appena subentrato come Leao, testimonia la mentalità vincente e la profondità della rosa a disposizione di Allegri. La gara è ormai indirizzata verso una larga vittoria milanista, un’ottima iniezione di fiducia per la preparazione estiva.