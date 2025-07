Gol Leao, il portoghese del Milan mette il nono sigillo al match: l’ha segnato di testa – VIDEO. Le ultimissime notizie

Si è conclusa con un risultato roboante l’amichevole tra Perth Glory e Milan, che ha visto i rossoneri imporsi con un netto 9-0. L’ultima rete, la nona della serata, è stata siglata da Rafael Leao, che ha trovato la via del gol con un pregevole colpo di testa, a coronamento di una prestazione corale e di un dominio totale del Milan.

La partita, sin dai primi minuti, è stata un monologo milanista. Dopo il vantaggio iniziale di Filippo Terracciano su assist di Okafor, è stato proprio quest’ultimo a salire in cattedra, mettendo a segno una doppietta nel primo tempo. A completare il festival del gol nella prima frazione ci hanno pensato il giovane Christian Comotto, a segno su rigore, e altri compagni che hanno sfruttato al meglio le occasioni create.

Il secondo tempo ha continuato sulla stessa falsariga, con Leao che ha subito lasciato il segno appena entrato, siglando il sesto gol. La squadra di Allegri, nonostante l’ampio vantaggio, non ha mai abbassato la guardia, continuando a spingere e a cercare la via della rete. Il nono gol, arrivato nel finale, è emblematico del match: Leao, uno dei giocatori più attesi, ha chiuso le marcature con un colpo di testa, dimostrando non solo la sua tecnica, ma anche la sua versatilità e la sua capacità di finalizzare anche in un modo non convenzionale per lui.

Per il Milan, questa vittoria non è solo un risultato, ma una conferma importante. La squadra ha mostrato una grande condizione fisica, un’ottima intesa tra i giocatori e la capacità di imporsi con autorità. Per i giovani, come Comotto, l’occasione di mettersi in mostra è stata sfruttata al meglio. La trasferta australiana si conclude nel migliore dei modi, con una prestazione convincente che infonde fiducia per il prosieguo della stagione.