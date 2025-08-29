Gol Gimenez, gioia negata al Bebote! Il risultato è ancora sullo 0-0, la dedica a Jashari… Le ultimissime notizie sui rossoneri

Finalmente, dopo un’ora di gioco, il Milan ha sbloccato il risultato contro il Lecce. Al 60° minuto, Santiago Giménez ha trovato la via del gol, portando i rossoneri in vantaggio per 1-0. Una rete che ha rotto l’equilibrio e ha dato il meritato vantaggio alla squadra di Massimiliano Allegri, che ha cercato con insistenza la rete per tutta la partita.

Il gol è arrivato grazie a un assist di Alexis Saelemaekers, che ha servito un pallone d’oro a Giménez. L’attaccante del Milan, posizionato al centro dell’area, ha finalizzato con un preciso tiro di destro che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Un’azione ben costruita che ha premiato la perseveranza e la volontà del Milan di trovare il varco giusto.

Questa rete ha un significato particolare per il club, soprattutto dopo l’annullamento del gol di Gabbia nel primo tempo. La squadra, che aveva subito un duro colpo psicologico in seguito a quella decisione, è riuscita a mantenere la concentrazione e a trovare il gol con il suo attaccante più rappresentativo. La realizzazione di Giménez non è solo un vantaggio nel punteggio, ma è anche una risposta forte alle difficoltà incontrate, un segnale che il Milan non ha perso la sua identità e la sua determinazione.

Con il gol di Giménez, il Milan ha il controllo della partita. Il Lecce, che finora aveva saputo difendersi con ordine e creare qualche grattacolo, è ora costretto a cambiare strategia e ad aprirsi per cercare il pareggio. La rete rossonera, arrivata in un momento cruciale del match, potrebbe decidere le sorti della partita e dare un’importante spinta al Milan per superare la delusione della prima giornata e ripartire con il piede giusto in campionato.