Gol fantasma Ronaldo: torna di moda “il goal di Muntari”

Il gol non assegnato a Cristiano Ronaldo in Portogallo-Serbia ha fatto il giro del mondo: rispunta “il gol di Muntari”

Il gol non assegnato a Cristiano Ronaldo in Portogallo-Serbia (rete che sarebbe valso i 3-2 per i lusitani) ha fatto il giro del mondo con le mille polemiche legate all’assenza della tecnologia nelle qualificazioni mondiali.

In tendenza, su Twitter, è tornato “il gol di Muntari”: il 25 febbraio 2012 il centrocampista del Milan non si vide assegnare la rete contro la Juventus con la palla nettamente in porta smanacciata da Buffon.

Perché è in tendenza? su Twitter: “”Muntari”: Per i paragoni tra il gol di Cristiano Ronaldo non convalidato in #SerbiaPortogallo e il gol del centrocampista ghanese non assegnato al Milan nel match contro la Juventus del 25 febbraio 2012 https://t.co/mGtMMHEUWu” / Twitter