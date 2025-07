Gol Comotto, il giovane 2008 fa impazzire i tifosi del Milan: gol su rigore di pallonetto – VIDEO. Le ultimissime notizie

L’amichevole tra Perth Glory e Milan si sta trasformando in un’autentica goleada, con i rossoneri che, dopo meno di mezz’ora di gioco, hanno già calato il poker. Un inizio dirompente, che ha visto il Milan sbloccare il risultato al 3′ minuto con Filippo Terracciano, bravo a capitalizzare un assist preciso di Noah Okafor. Questo gol ha dato il via a uno show offensivo che difficilmente i tifosi australiani dimenticheranno.

Ma il vero protagonista di questa prima fase di gara è senza dubbio Noah Okafor. L’attaccante svizzero ha prima raddoppiato al 23′ minuto, finalizzando un’azione spettacolare nata da un “super assist” di Jimenez, capace di seminare il panico con uno slalom ubriacante. Appena due minuti dopo, al 25′ minuto, Okafor ha siglato la sua doppietta personale e il terzo gol per il Milan, con un tocco di rapina da mezzo metro, dimostrando un fiuto del gol eccezionale e una capacità di trovarsi sempre al posto giusto.

E l’incredibile serie di gol non si è fermata qui. Al 29′ minuto, è arrivato anche il quarto sigillo rossonero, un’altra rete significativa, questa volta firmata dal giovane Christian Comotto. Schierato a sorpresa da Allegri come playmaker, il diciassettenne ha trasformato un calcio di rigore con un tocco di classe, un delizioso pallonetto che ha spiazzato il portiere avversario. Un momento indimenticabile per Comotto, che non solo ha ripagato la fiducia del mister, ma ha anche messo a segno il suo primo gol in una vetrina così importante.

Christian Comotto | Perth Glory 0-4 Milan



Panenka by 17-year-old Christian Comottopic.twitter.com/hdJKrq4dk9 — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 31, 2025

Il 4-0 in meno di mezz’ora è un risultato che parla da sé. Il Milan sta dominando in lungo e in largo, mostrando una brillantezza e una concretezza impressionanti. La squadra sembra essere già in ottima forma, e l’intesa tra i reparti è evidente. Per il Perth Glory, un incubo a occhi aperti, mentre i rossoneri possono continuare a gestire il match con grande serenità.