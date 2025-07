Gol Chukwueze, l’attaccante nigeriano realizza un super gol per il 5-0 dei rossoneri. Segui le ultimissime

Un Milan scatenato sta dominando l’amichevole contro il Perth Glory in Australia, con il primo tempo che sta per volgere al termine e i rossoneri già avanti per 5-0. La formazione guidata dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Diavolo, sta offrendo una prestazione scintillante, dimostrando un’ottima condizione fisica e un’intesa già elevata tra i reparti. Tra i marcatori di questa prima frazione di gioco, spicca il nome di Samuel Chukwueze, l’ala nigeriana arrivata in estate dal Villarreal, che ha appena siglato la quinta rete, arrotondando un risultato già tennistico e confermando il suo rapido inserimento nel gruppo.

Chukwueze | Perth Glory 0-5 Milan



Samuel Chukwueze brilliant run and finish by left foot!pic.twitter.com/vRqL9Id4vX — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 31, 2025

Una Pioggia di Gol e Segnali Positivi per il Milan di Allegri

L’amichevole di Perth, pur essendo un test pre-stagionale, sta fornendo indicazioni estremamente positive per il Milan. La squadra sta interpretando la partita con grande aggressività e determinazione, mettendo in mostra un gioco fluido e propositivo che sta annichilendo la difesa australiana. La facilità con cui i rossoneri stanno trovando la via del gol è impressionante, e questo fa ben sperare per gli impegni futuri. Allegri sta evidentemente lavorando bene sulla fase offensiva, e i risultati si vedono già in campo.

Chukwueze Subito Protagonista: Un Gol Che Vale Oro

Il gol di Samuel Chukwueze, il quinto del match, è una notizia particolarmente confortante per i tifosi milanisti. L’esterno offensivo, noto per la sua velocità e capacità di dribbling, sta dimostrando di aver assimilato velocemente i dettami tattici di Allegri. Una rete, seppur in amichevole, è sempre un’iniezione di fiducia per un nuovo acquisto e testimonia la sua voglia di lasciare il segno fin da subito. La sua capacità di saltare l’uomo e la sua visione di giocosaranno fondamentali per aggiungere imprevedibilità all’attacco rossonero. La dirigenza del club, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare, ex Lazio e figura di spicco nel panorama calcistico per la sua abilità nello scouting, ha puntato molto sul nigeriano, e il suo impatto iniziale sembra promettente.

Prospettive Future: Il Milan si Prepara alla Ripresa

Con il primo tempo che si avvia alla conclusione, il Milan sta dimostrando di essere sulla strada giusta per affrontare al meglio la prossima stagione. La trasferta australiana sta servendo per mettere benzina nelle gambe e affinare gli schemi. Il 5-0 sul Perth Glory, ancora parziale, è un segnale incoraggiante che testimonia il duro lavoro svolto in questi primi giorni di ritiro. Mentre il calciomercato continua a muovere i suoi fili, con Igli Tare sempre attento a cogliere nuove opportunità, la squadra di Massimiliano Allegri sta già offrendo spettacolo, promettendo una stagione ricca di emozioni per i tifosi del club meneghino