Gli elogi di Donadoni: «Gli strappi di Leao fanno la differenza, Tonali è il futuro e anche il presente». Le parole della leggenda rossonera

Roberto Donadoni ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport elogiando le qualità di Leao e Tonali. Ecco le parole della leggenda del Milan:

«Gli strappi di Leao fanno la differenza, anche se ancora si esprime al meglio solo in una certa zona del campo e in altre posizioni fatica di più. Tonali è il futuro e anche il presente. Il tirocinio è servito: i valori che si erano intravisti a Brescia non erano un abbaglio»