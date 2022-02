Incocciati: «Il Milan senza Ibrahimovic sta facendo cose incredibili»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giuseppe Incocciati ha parlato a Milan Tv del rendimento del Milan senza Ibrahimovic. Le sue parole:

«Ibrahimovic è un giocatore incredibile e uno come lui sa trasmettere equilibri e forza caratteriale. Il Milan sta facendo cose incredibili senza di lui e questo non va dimenticato. Gli altri giocatori però hanno grandi qualità e devono tirare fuori qualcosa in più in questo momento».