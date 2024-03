Giuntoli prima di Juve Genoa: «Partita importante per il secondo posto, siamo convinti di una cosa»

Il direttore sportivo della Juve, Cristiano Giuntoli, prima del match contro il Genoa ha rimarcato l’obiettivo secondo posto

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Juve Genoa, il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, ha parlato così dell’importanza del match per conquistare il secondo posto in classifica, posizione attualmente occupata dal Milan.

RITIRO E JUVE GENOA – «E’ stata un’idea che abbiamo fatto col mister e abbiamo condiviso con i ragazzi. Siamo stati molto contenti di stare insieme. Alla fine siamo stati una serata in più insieme. Volevamo rimarcare il fatto che per noi questa è una partita molto importante perché ci permetterebbe di consolidare la posizione, provare come dice il mister di arrivare almeno secondi. Sarebbe importante fare risultato, quindi siamo tutti convinti che possa essere servito. Vediamo».

