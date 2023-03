Giuntoli sugli scontri: «Troppa leggerezza della Uefa». Le parole del direttore sportivo del Napoli

Cristiano Giuntoli ha commentato ai microfoni di Mediaset gli scontri dei tifosi dell’Eintracht Francoforte prima della gara di Champions League. Ecco le parole del direttore sportivo del Napoli:

«Siamo molto dispiaciuti perché il calcio deve essere una festa per le famiglie, andando allo stadio in maniera serena. Credo che la questione sia stata affrontata con troppa leggerezza da parte della Uefa. Faremo di tutto per proteggere il club e la nostra città, facendoci sentire sia con le istituzioni sia con la Uefa»