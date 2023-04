Giuntoli a Infinity: «0-4 col Milan brutta batosta». Poi svela un retroscena su Kvara

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, parla così ad Infinity nel pre partita del match con il Milan

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, parla così a Infinity nel pre partita del match con il Milan. Le sue dichiarazioni.

ASSENZE – Noi non cerchiamo alibi. Sappiamo di essere competitivi anche stasera ed Elmas non ci ha mai tradito, crediamo possa fare bene in quella posizione così come Lozano e Kvara.

0-4 – È stata una brutta batosta, noi abbiamo anche delle nostre spiegazioni, tanti calciatori erano reduci da voli intercontinentali ed eravamo veramente stanchi. Ma non ci piace crearci degli alibi, speriamo stasera di ribaltare i pronostici.

SENZA OSIMHEN – E’ una mancanza importante, ma abbiamo le qualità per riuscire bene stasera.

RINNOVO KVARA – In questo momento non pensiamo né al mercato, né ai rinnovi di chi ha tanti anni di contratto. Pensiamo a fare bene stasera.

PASSARE IL TURNO – Ci teniamo molto.

DE LAURENTIIS – È emozionato come noi, vorremmo tutti insieme passare il turno.