Giulini: «Marotta sbaglia a discutere solo con Milan e Juve, i problemi del calcio italiano non sono questi». Le sue parole

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, dopo l’Assemblea di Lega, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

SERIE A A 20 SQUADRE – «Non posso che sottoscrivere le parole di Galliani, ma lo avrebbe detto anche come amministratore delegato del Milan, non solo di una medio piccola come lo siamo noi. La Serie A deve potersi autodeterminare da sola. I problemi del calcio italiano non sono il passaggio a 16, 18 o 22 squadre. Questo è un modello che oggi fa fatica ad essere sostenibile, abbiamo proposto un pacchetto di riforme e spero se ne parlerà presto, perché questa secondo noi è la via. Toglierci il diritto d’intesa solo per fare una riforma che rischia di essere fine a se stessa, e non incrementa la sostenibilità di un sistema, non è la via»

VOCI SU DIMISSIONI DI MAROTTA DA RAPPRESENTANTE – «Non conosco queste voci, non è stata avanzata questa richiesta. Ritengo Marotta, come Galliani, uno dei migliori dirigenti degli ultimi decenni, quindi nel caso non mi avrebbe visto favorevole. Sicuramente andare oggi a rappresentare un’istanza solo con altre due squadre (Juventus e Milan, oltra all’Inter, ndr) di cambio del format, da 20 a 18, non affrontando i temi fondamentali non mi vede d’accordo. Ma non è per questo che avrei chiesto le dimissioni di qualcuno, tantomeno di Marotta»