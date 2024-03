Lazio Milan, Giuliani: «Scene brutte quelle che abbiamo visto a fine partita. Bisognerebbe avere più rispetto per questo sport»

Giuliani: «Scene brutte quelle che abbiamo visto a fine partita. Bisognerebbe avere più rispetto per questo sport». Le parole del giornalista su Lazio Milan

Fulvio Giuliani ha parlato ai microfoni di Sky Morning del movimentato finale di gara tra Lazio e Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Scene brutte per il pubblico quelle che abbiamo visto a fine partita, questi ragazzi sono dei professionisti ma non si sono comportati come tali. Quello che più mi dispiace è che poi i bambini prendono esempio da queste cose, che reputo delle sceneggiate incredibili. Bisognerebbe avere più rispetto per questo sport, per l’avversario e per il pubblico che ti guarda da casa».