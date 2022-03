Giuliani: «L’Italia fa benissimo a ripartire da Mancini»

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha fatto il punto sull’Italia dopo la mancata partecipazione al Mondiale

In collegamento con Sky, Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha parlato così dell’Italia:

«Sicuramente c’è tanta delusione: fa male non vedere gli Azzurri al mondiale. Questa sarà una grande occasione per rialzarci.Tutti abbiamo visto il percorso entusiasmante e di crescita che Mancini ha fatto con la nazionale: ha portato tutti noi a sentirci parte di questa squadra. Mancini ha tutto l’appoggio dei giocatori che ha portato sul tetto d’Europa e a livello umano ha delle qualità umane che non si possono cancellare con una sconfitta».