Giudice Sportivo: un turno per Theo, multa al Milan. Le sanzioni post derby

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato tutte le sanzioni dopo il derby di Milano. Squalificato Theo, ma quante stangate all’Inter

Tante sanzioni del Giudice Sportivo dopo il caos post derby di Milano. Il comunicato ufficiale punisce Theo Hernandez di una giornata più una multa da 5mila euro per aver provocato la tifoseria avversaria. Punito anche il Milan con una sanzione di 5mila euro per avere, suoi tifosi, lanciato una monetina in campo che ha colpito uno steward.

Stangate anche in casa Inter. Fermato Bastoni per due giornate per aver rivolto espressioni irriguardose agli Ufficiali di gara. Fermato anche il tecnico Inzaghi per aver rivolto espressioni irriguardose all’arbitro nel tunnel degli spogliatoi. Solo 10mila euro di multa invece per Lautaro Martinez.