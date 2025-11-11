News
Giudice Sportivo Serie A: squalifica per un operatore sanitario del Milan dopo la gara col Parma. Il motivo
Giudice Sportivo Serie A: un operatorio sanitario del Milan è stato squalificato per un turno dopo la gara di sabato contro il Parma. Il motivo
Il Giudice Sportivo, Dott. Gerardo Mastrandrea, nella riunione dell’11 novembre 2025, ha emesso diverse decisioni riguardanti l’ultima giornata di campionato, includendo sanzioni a club e tesserati.
Giudice sportivo Serie A: ammende alle società
Sono state comminate diverse sanzioni economiche ai club per il comportamento dei loro sostenitori:
- TORINO: Ammenda di € 10.000,00 per lancio di numerose monete e bicchieri di plastica verso il settore ospite.
- LECCE: Multa di € 5.000,00 per lancio di due petardi e due fumogeni nel recinto di gioco.
- BOLOGNA: Ammenda di € 2.000,00 per lancio di bottigliette e bicchieri di plastica.
Focus Milan: squalifica per l’operatore sanitario
Per quanto riguarda il Milan, la sanzione ha colpito un membro dello staff medico:
- MANTOVANI Diego (Milan): Squalifica per UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per aver contestato con veemenza una decisione arbitrale al 41° del secondo tempo.
Calciatori sanzionati
Due capitani hanno ricevuto un’ammonizione con multa aggravata di € 1.500,00:
- KARLSTRÖM Jesper (Udinese)
- ZACCAGNI Mattia (Lazio)
Inoltre, quattro giocatori sono entrati in diffida (quarta sanzione): PONGRAČIĆ (Fiorentina), AKPA AKPRO (Hellas Verona), PERRONE RODRIGUEZ (Como) e RANIERI (Fiorentina).