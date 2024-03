Giudice Sportivo Serie A: un giocatore del Milan entra in diffida. TUTTI i dettagli

Giudice Sportivo Serie A: Theo Hernandez entra in diffida. TUTTI i dettagli in vista del prossimo match di campionato contro l’Empoli

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27esima giornata e in vista della prossima giornata di campionato nella quale il Milan affronterà l’Empoli.

Theo Hernandez, a causa dell’ammonizione ricevuta durante la sfida contro la Lazio, entra in diffida e dovrà stare attento a non rimediare un cartellino giallo. Nel caso in cui ricevesse un cartellino giallo salterebbe la sfida del 17 marzo contro il Verona.