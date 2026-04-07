Connect with us

News

Giudice Sportivo, ammenda di 25 mila euro per il Milan: ecco il motivo

Published

2 ore ago

on

By

Fofana

Giudice Sportivo, ammenda di 25 mila euro per il Milan: ecco il motivo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il post-partita di Napoli-Milan continua a far discutere, ma questa volta non per il risultato del campo o per le scelte tattiche. Oltre al danno della sconfitta, per il Diavolo è arrivata anche la beffa pecuniaria. Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, la società rossonera è stata sanzionata con una pesante ammenda di 25.000,00 euro.

Le motivazioni della sanzione: colpa del ritardo

La motivazione del provvedimento è legata alla responsabilità oggettiva del club meneghino. Nello specifico, il Milanha ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara e di ulteriori tre minuti nel corso del secondo tempo. A pesare sulla decisione è stata la recidiva reiterata continuata, un fattore che ha spinto gli organi disciplinari a non usare il guanto di velluto contro la squadra ospite.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×