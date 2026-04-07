Giudice Sportivo, ammenda di 25 mila euro per il Milan: ecco il motivo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il post-partita di Napoli-Milan continua a far discutere, ma questa volta non per il risultato del campo o per le scelte tattiche. Oltre al danno della sconfitta, per il Diavolo è arrivata anche la beffa pecuniaria. Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, la società rossonera è stata sanzionata con una pesante ammenda di 25.000,00 euro.

Le motivazioni della sanzione: colpa del ritardo

La motivazione del provvedimento è legata alla responsabilità oggettiva del club meneghino. Nello specifico, il Milanha ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara e di ulteriori tre minuti nel corso del secondo tempo. A pesare sulla decisione è stata la recidiva reiterata continuata, un fattore che ha spinto gli organi disciplinari a non usare il guanto di velluto contro la squadra ospite.