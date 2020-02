Giudice Sportivo: dodicesima sanzione per Ismael Bennacer

Come si evince dal comunicato del Giudice Sportivo, contro la Fiorentina è arrivata la dodicesima sanzione per Bennacer

Nella giornata di oggi è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo, che ha fatto il punto sulle sanzioni per quanto riguarda il nostro campionato. Restringendo il campo ai giocatori del Milan, salta all’occhio la situazione riguardante Ismael Bennacer.

Il centrocampista algerino, nell’ultima gara di Serie A contro la Fiorentina, è andato incontro alla dodicesima sanzione stagionale, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Sempre per la stessa ragione è arrivata la sesta sanzione per Hakan Calhanoglu, mentre a causa di un comportamento non regolamentare in campo è arrivata l’ottava sanzione per Theo Hernandez.