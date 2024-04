Giudice Sportivo, confermata la squalifica di Loftus Cheek: salta Milan Lecce

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo il week end di Serie A 2023-24. Confermata la squalifica di Loftus Cheek

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo il 30esimo turno della Serie A 2023-24 in vista della prossima giornata di campionato. In tal senso confermata la squalifica di Loftus Cheek, in diffida e ammonito durante Fiorentina Milan, che salterà la gara contro il Lecce:

IL MOTIVO – per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).