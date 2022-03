Giroud: «Vi racconto il retroscena con Wenger»

Giroud: «Sogno di vincere lo Scudetto. Derby? Emozione incredibile». Le parole dell’attaccante del Milan a Europe 1



Olivier Giroud si racconta ai microfoni di Europe 1. Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan.

ARSENAL – «Arsène Wenger ha contattato il mio agente. Ho avuto l’opportunità di realizzare questo sogno d’infanzia di giocare in Premier League, ho accettato subito. Ci sono stati due club che mi hanno fatto sognare, il Liverpool e soprattutto l’Arsenal. Dopo Euro 2012 ho firmato il contratto prima di andare in vacanza. Ci ho passato cinque anni e mezzo straordinari. Sono migliorato molto, ho imparato e devo tanto ad Arsène. Fu un sogno firmare per l’Arsenal».