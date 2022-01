Giroud: «Vi racconto il mio rapporto con Ibrahimovic»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Olivier Giroud è stato protagonista di una lunga intervista a Colinterview – Oh my Goal. Questo uno stralcio delle sue parole su Ibrahimovic e l’approdo al Milan.

MILAN – «Ho chiaramente accettato subito, per me è stata una prova. Ho parlato con il ds Massara e con Maldini e mi sono accorto subito che mi hanno cercato e con il discorso che mi hanno fatto mi sono convinto subito. Voglio vincere e tornare al vertice in Italia. La concorrenza con Ibra? La vedo come una sfida, qualcosa che mi spinge ogni giorno. È un’opportunità averlo come mio partner, per imparare qualcosa in più. È un esempio per tanti attaccanti e quando ero giovane lo amavo, sia in campo che per il suo carattere forte, sia per il fatto di essere esigente ogni giorno con se stesso e con gli altri. È una sana competizione tra di noi»