Giroud: «Siamo campioni d’Italia, ma vogliamo fare ancora di più». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia della sua esperienza al Milan. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«Quando sono arrivato a Milano era il momento giusto per avere un’altra sfida, il Milan mi ha dato una grande opportunità. Ho ancora anni buoni davanti a me. Posso ancora fare cose buone, tutto si decide in campo. Siamo campioni d’Italia, ma vogliamo fare ancora di più. Mi trovo bene a Milano».