Giroud racconta: «Ho avuto un problema neuromuscolare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Olivier Giroud è stato protagonista di una lunga intervista a Colinterview – Oh my Goal. Queste le sue parole.

Olivier Giroud è stato protagonista di una lunga intervista a Colinterview – Oh my Goal. Queste le sue parole, sui problemi fisici che lo hanno limitato.

PROBLEMI FISICI – «Ho avuto dei problemi fisici non usuali nella prima parte di stagione: ho contratto il coronavirus a settembre dopo essere partito bene e poi ho avuto problemi alla schiena. È una malattia neuromuscolare che accentua tutta l’infiammazione nel tuo corpo e ho avuto problemi alla schiena. Ho forzato e mi sono fatto male tre giorni dopo la negatività. Ero in gruppo per andare ad Anfield in Champions League, sono tornato e mi sono fatto male. I dolori sono durati sei settimane e non ho giocato per un po’. Dopo di che ho avuto problemi alla caviglia e all’ischio per un mese. Ora mi sento molto bene, ho la possibilità di giocare senza dolore ed è un lusso quando sei un giocatore professionista e soprattutto se hai 35 anni»