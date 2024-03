Giroud alle Olimpiadi con la Francia? L’annuncio di Henry: ecco cos’ha detto l’allenatore che guiderà la nazionale transalpina

Il commissario tecnico della Francia U21, Thierry Henry, apre le porte ad Olivier Giroud per partecipare alle prossime Olimpiadi? Ecco le dichiarazioni del tecnico, ai microfoni di RMC Sport, in merito all’attaccante del Milan e non solo.

PAROLE – «In tanti mi hanno contattato per chiedermi di venire alle Olimpiadi. Non faccio i nomi, ma credetemi che c’è parecchia gente che vuole essere convocata. Io sono sincero però, non ci sono certezze, ancora non so cosa succederà ma sento che i giocatori ne parlano. Giusto che si tratti quest’argomento, la gente vuole sapere. Mi scuso se la mia risposta può sembrare evasiva, ma credetemi che sono sincero».