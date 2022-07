Il Milan si è allenato questa mattina e Olivier Giroud non si è allenato in gruppo: i dettagli

Come riportato da Sky Sport, il Milan si è allenato questa mattina a Villach e Olivier Giroud non si è allenato in gruppo, ma ha lavorato a parte come da programma.

Il mini ritiro in Austria si concluderà con l’amichevole contro il Wolfsberger.