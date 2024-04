Giroud Milan, spunta una possibilità inaspettata! L’indiscrezione lascia di stucco

Giroud-Milan, clamorosa indiscrezione da parte di Repubblica sul futuro del francese: decisione ancora da prendere

Il futuro di Olivier Giroud è ancora in bilico nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo. Come riferito da Repubblica, se è vero che per il francese è forte la tentazione del trasferimento in MLS, è altrettanto vero che l’ex Chelsea non ha preso ancora una decisione definitiva.

Giroud è legatissimo ai colori rossoneri e ha comunicato alla società che scioglierà le riserve solo a fine campionato. La possibilità di una permanenza esiste ancora.