Giroud: «Ibra? Quando arrivai mi disse che c’è solo un re al Milan»

Olivier Giroud parla così del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic in una lunga intervista rilasciata a l’Equipe

Olivieri Giroud e Zlatan Ibrahimovic, una convivenza tra due grandi campioni al Milan. L’attaccante francese ne ha parlato così in un’intervista a l’Equipe: «Per me, è una persona normale. Parliamo di tutto e di niente. Dopo, è vero che impone la sua personalità. È molto rispettato. Penso anche che abbia un vero rispetto per me che ho vinto grandi cose e che resisto nel calcio ad alti livelli come lui. Ma non dimentica mai di ricordare a tutti chi comanda! Quando ho firmato ha detto che ero un buon “rookie”, ma c’era un solo “re” al Milan, ed era lui.»

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE