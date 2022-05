Giroud: «Ho vinto qualche trofeo in carriera, ma questo è speciale». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha commentato così la vittoria dello scudetto con il Milan ai microfoni di Sky. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«E’ un’emozione pazzesca. Ho vinto qualche trofeo in carriera, ma questo è speciale. I tifosi lo aspettavano da 11 anni, abbiamo sentito la loro emozione per questo scudetto. Sono molto orgoglioso della squadra e dei tifosi. Vincere un altro campionato dopo quello con il Montpellier è tanta roba. Il Milan è un grande club, ha vinto tanto. Vincere con il Milan è speciale per me. Sono fiero e orgoglioso».