Giroud resta o va via? Subentra questo nuovo fattore: ora è tutto nelle mani di Olivier

Giroud resta o va via? Subentra questo nuovo fattore: adesso è tutto nelle mani dell’attaccante francese. ULTIME

Il futuro di Olivier Giroud resta appeso a un filo, ma tutto dipenderà da cosa deciderà di fare lo stesso attaccante. Il Milan vorrebbe continuare insieme per un’ultima stagione e attende ora la decisione del giocatore.

Il francese sta valutando molto attentamente la pista MLS, che considera un’opportunità non solo per se stesso ma anche per i figli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il francese ha rimandato la decisione alla primavera.