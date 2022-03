Giroud pubblica la foto della coreografia: «Grande supporto dei tifosi». Il messaggio social dell’attaccante del Milan

Non è riuscito ad incidere come nel derby di campionato, ma Olivier Giroud si dice comunque soddisfatto per la prestazione rossonera in Coppa Italia.

«Grande spirito di squadra e grande supporto dei nostri tifosi. Molto vicini a vincere di nuovo il derby, continuiamo a lavorare sodo», questo il messaggio del francese su Instagram, a cui allega la foto della coreografia della Curva del Milan.