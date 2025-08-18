Giroud non smette mai di stupire, l’ex Milan ancora protagonista! Super gol all’esordio nella sua nuova avventura. Le ultimissime sui rossoneri

Ci sono giocatori che sembrano essere immuni allo scorrere del tempo, e uno di questi è senza dubbio Olivier Giroud. L’ex attaccante del Milan, oggi al Lille, ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria classe e la sua innata capacità di trovare la via del gol, segnando una delle reti più importanti nel pirotecnico 3-3 contro il Brest.

L’ennesimo lampo di un campione senza età è arrivato all’11’ minuto di gioco, quando il centravanti francese ha aperto le marcature con una rete da vero rapace d’area. La sua presenza, il senso della posizione e la freddezza sotto porta sono doti che non lo abbandonano, e il gol siglato ieri sera ne è la prova più evidente. La rete di Giroud ha sbloccato il risultato e ha dato il via a una partita ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte, in un match che ha confermato quanto l’attaccante sia ancora un punto di riferimento per la sua squadra.

Per i tifosi del Milan, il suo nome evoca ricordi recenti di successi e giocate decisive, e vederlo ancora protagonista in un campionato di alto livello non fa che confermare la grandezza di un professionista esemplare. Nonostante il cambio di maglia, la sua passione per il gol e il suo contributo alla squadra rimangono invariati.

Il pareggio per 3-3, con il risultato che si è chiuso solo nei minuti finali, ha mostrato ancora una volta quanto il calcio di oggi sia fatto di attacchi rapidi e di prestazioni imprevedibili. E in questo scenario, un’esperienza e una solidità come quelle di Giroud sono un valore aggiunto inestimabile. L’ennesima rete segnata è un promemoria per tutti: l’attaccante francese non ha alcuna intenzione di fermarsi, e il suo Lille può contare su un bomber intramontabile.