Giroud, l’ex Milan fa ancora magie: super prestazione con il Lille contro il Venezia di Stroppa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

A 38 anni, Olivier Giroud è tornato a far parlare di sé in grande stile. L’ex attaccante del Milan è stato il protagonista assoluto dell’amichevole che ha visto il suo nuovo club, il Lille, superare per 3-0 il Venezia di Giovanni Stroppa, ex rossonero. La performance di Giroud è stata impressionante: una doppietta che ha ribadito la sua classe e la sua intatta fame di gol.

Il suo ritorno in Europa, e in particolare in Ligue 1, è stato salutato con grande entusiasmo dai tifosi francesi. Si tratta di un’avventura che segna il suo ritorno nel massimo campionato transalpino dopo ben 13 anni. L’ultima volta che aveva calcato questi campi, nel 2012, aveva compiuto un’impresa memorabile, trascinando il Montpellier a una storica vittoria del campionato.

Questa nuova fase della sua carriera arriva dopo un’esperienza non propriamente brillante negli Stati Uniti con il Los Angeles FC, dove in un anno ha segnato solo 5 gol in 38 partite. La prova di oggi, invece, suggerisce che Giroud non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e che la voglia di incidere è ancora fortissima. La sua età, 38 anni, sembra essere solo un numero di fronte a un talento e a una professionalità che non accennano a diminuire. Il suo ritorno al gol in Francia, con la maglia del Lille, è il preludio di una nuova sfida che l’ex attaccante del Milan è pronto a vincere.