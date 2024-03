Giroud può esultare: «Un’altra vittoria». E fa una promessa ai tifosi – FOTO

Giroud può esultare dopo il successo contro l’Empoli: «Un’altra vittoria». E fa una promessa ai tifosi rossoneri – FOTO

Olivier Giroud è intervenuto sul proprio profilo Instagram per celebrare il momento positivo del Milan, reduce dalla vittoria in casa contro l’Empoli nell’ultimo turno di campionato.

GIROUD – «Another win. Let’s keep the good momentum going. Forza» ha scritto l’attaccante francese, chiudendo il suo messaggio con due cuori, rigorosamente uno rosso e nero.