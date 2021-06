Giroud chiama, il Milan attende: ecco le ultime sull’attaccante francese

Il Milan attende gli sviluppi sull’operazione Giroud. Il framcese ha appena rinnovato con il Chelsea ma potrebbe…

Il rinnovo con il Chelsea ha un po’ complicato la trattativa per portare Olivier Giroud a Milano, ma ieri dal ritiro con la propria Nazionale, ha lanciato ulteriori segnali al club rossonero, senza però sbilanciarsi sul futuro: «È vero, Van Basten e Sheva erano giocatori che amavo molto da giovane. E non ci sono dubbi che il Milan sia un grande club, tra i grandi d’Europa. Ma in questo momento non voglio parlare del futuro».

Giroud vorrebbe approdare al Milan, ma prima dovrà liberarsi gratuitamente dai Blues (ottimi rapporti con Abramovich). Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo non tratterà con il Chelsea: o giunge a parametro zero oppure i rossoneri cambieranno obiettivo.